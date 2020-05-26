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Панарин раскрыл размер первой зарплаты в хоккее 

Lenta.ru и ещё 4 12 часов назад
Панарин раскрыл размер первой зарплаты в хоккее
Фото: Reuters
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскрыл размер первой зарплаты, которую он получил во второй команде «Витязя». Его слова приводит «Реальное время».
Панарин рассказал, что заработал девять тысяч рублей.
«Казалось, что у меня тысяч сто! Сел, разложил по полочкам. Получается, чтобы хватило до следующей получки, мог тратить максимум по 300 рублей в день», — вспомнил он.
Хоккеист добавил, что тратил в те времена не так много, и в конце месяца у него осталось пять тысяч.
Панарин отметил, что после молодежного чемпионата мира его доходы выросли.
«Я легко отношусь к деньгам: есть — круто, нет — ничего страшного. Когда начали платить по 100 тысяч в месяц, перестал думать о деньгах», — подытожил он.
Панарин — самый высокооплачиваемый российский игрок НХЛ. В июле прошлого года он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.
Форвард занимался в школе «Витязя» с 2004 года. Он выступал за вторую команду с 2009-го по 2011-й.
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Хоккей , Артемий Панарин
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