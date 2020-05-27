Два города и необычный драфт: как НХЛ доиграет сезон 

Национальная хоккейная лига (НХЛ) подготовила план выхода из карантина. Нынешний сезон, приостановленный из-за пандемии, будет возобновлен. Это не касается регулярного чемпионата — рестарт начнется сразу с матчей плей-офф. При этом планируется, что проведение игр станет возможно не ранее, чем в конце июля, а проходить встречи Кубка Стэнли будут в двух городах. В то же время Александр Овечкин Давид Пастрняк поделили победу в гонке снайперов регулярки, для россиянина этот «Морис Ришар Трофи» стал уже девятым в карьере.

Регулярку не доиграют

НХЛ официально объявила о схеме выхода из карантина. Нынешний сезон было принято решение спасти, что в перспективе позволит лиге и клубам избежать серьезных убытков и, как следствие, в следующем розыгрыше командам не придется идти на радикальное сокращение зарплат. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.

Артема Анисимова и Туда попадут 24 клуба (по 12 из каждой конференции), тем самым семь остальных, набравшие меньшее количество очков, были отсеяны и уходят на каникулы. Это «Баффало Сейбрз», «Нью-Джерси Девилз», «Анахайм Дакс», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс», «Оттава Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз». Суммарно в этих командах выступают девять россиян, включая Никиту Гусева Николая Прохоркина . Соответственно, все они завершили сезон.

Что касается Кубка Стэнли, то матчи начнутся с восьми серий квалификационного раунда между 16 клубами. На Востоке, таким образом, встретятся: «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс», « Каролина Харрикейнз » — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз», «Торонто Мейпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс». Напрямую в первый раунд квалифицировались «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Филадельфия Флайерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На Западе ситуация следующая: «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхокс», «Нэшвилл Предаторз» — «Аризона Койотс», «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд», «Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс», а досрочно в первый раунд вышли «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз».

В формате группового турнира четыре лучших команды каждого дивизиона определят посев в первом раунде плей-офф. Игры пройдут с правилами овертайма плей-офф и серии буллитов регулярки. Отмечается, что каждая серия квалификационного раунда и два стартовых раунда плей-офф будут идти до трех побед. Финал конференции и финал Кубка Стэнли — до четырех побед.

Временные меры

Команды будут играть в Кубке Стэнли в двух городах, что существенно уменьшит риск заражения опасной инфекцией и снизит нагрузку на службы, обеспечивающие проведение матчей. Один город предусмотрен на Востоке, другой — на Западе. Главное условие: они должны иметь всю необходимую инфраструктуру, то есть отели, арены, транспорт и катки. Разумеется, будет также учитываться эпидемиологическая обстановка. На текущий момент у лиги есть десять вариантов, список кандидатов составляют следующие города: Чикаго, Даллас, Коламбус, Эдмонтон, Сент-Пол, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Питтсбург, Ванкувер и Торонто. Определенности по этому вопросу пока нет. Чтобы уменьшить риски, хоккеисты будут тренироваться в малых группах и оставлять форму и коньки на арене для дезинфекции, а легионеры отбудут двухнедельный карантин после возвращения в США и Канаду

Необходимо понимать, что рестарт НХЛ будет дан не ранее июля. Если точнее, то даже концовки июля. Это объясняется тем, что клубам разрешат открыть тренировочные лагеря не раньше 1 июля. Учитывая требуемое время на подготовку, ориентировочная дата выпадает на конец месяца. Обладатель Кубка Стэнли, по всей видимости, будет известен только к октябрю.

Интересно разрешился вопрос и с драфтом. Так, он пройдет 26 июня, а перед ним должна состояться лотерея драфта, однако ее дата пока не определена. Известно лишь, что схема будет сложной: в лотерее принимают участие семь клубов, завершившие сезон, и восемь команд, которые вылетят из квалификационного раунда. Им присвоят литерные обозначения. В ходе лотереи разыгрываются три пика. Откладывая в сторону другие особенности и сложности, самое главное, что семь клубов, которые не попали в плей-офф, имеют наибольшие шансы выбрать первыми на драфте. А главные претенденты на победу в лотерее — «Оттава» и «Детройт».

Девятый «Ришар» Овечкина

Поскольку регулярный чемпионат доигран не будет, то и награды были зафиксированы в соответствии с результатами, которые хоккеисты показали на момент паузы. Таким образом, российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» разделили между собой (у обоих — по 48 голов) приз «Морис Ришар Трофи», вручаемый лучшему снайперу лигу. Обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги стал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль , сумевший набрать 110 очков.