Овечкин сообщил о радостном событии в семье

Российский хоккеист Александр Овечкин стал отцом во второй раз. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
Овечкин — нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». В 2016 году, как сообщал «Рамблер», он женился на дочери актрисы Веры Глаголевой модели Анастасии Шубской. В 2018-м она родила ему сына Сергея.
В феврале 2020-го стало известно, что Шубская беременна во второй раз. Сегодня Овечкин сообщил, что супруга родила ему второго сына. Они назвали его Ильей.
«Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — написал спортсмен.
В свою очередь, Шубская в своем инстаграме назвала себя и супруга самыми счастливыми, а также сообщила, что рост Ильи — 55 сантиметров, а вес — 3,8 килограмма.
В феврале Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия по версии издания «Форбс» (Forbes). Его доход за 2010-2019 годы был оценен в 136,9 миллиона долларов. Первое место заняла теннисистка Мария Шарапова — 197,8 миллиона долларов.