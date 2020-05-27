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Овечкин стал отцом во второй раз 

Артём Кульша и ещё 55 8 часов назад
Овечкин сообщил о радостном событии в семье
Фото: ТАСС
Российский хоккеист Александр Овечкин стал отцом во второй раз. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
Овечкин — нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». В 2016 году, как сообщал «Рамблер», он женился на дочери актрисы Веры Глаголевой модели Анастасии Шубской. В 2018-м она родила ему сына Сергея.
В феврале 2020-го стало известно, что Шубская беременна во второй раз. Сегодня Овечкин сообщил, что супруга родила ему второго сына. Они назвали его Ильей.
«Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — написал спортсмен.
В свою очередь, Шубская в своем инстаграме назвала себя и супруга самыми счастливыми, а также сообщила, что рост Ильи — 55 сантиметров, а вес — 3,8 килограмма.
В феврале Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия по версии издания «Форбс» (Forbes). Его доход за 2010-2019 годы был оценен в 136,9 миллиона долларов. Первое место заняла теннисистка Мария Шарапова — 197,8 миллиона долларов.
Видео дня. ФК «Локомотив» назначил Николича на пост главного тренера
Комментарии 2
Хоккей , Анастасия Шубская , Вера Глаголева , Мария Шарапова , Александр Овечкин , Forbes
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