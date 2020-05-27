Овечкин сообщил о радостном событии в семье

Овечкин — нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз». В 2016 году, как сообщал «Рамблер», он женился на дочери актрисы Веры Глаголевой модели Анастасии Шубской . В 2018-м она родила ему сына Сергея.

В феврале 2020-го стало известно, что Шубская беременна во второй раз. Сегодня Овечкин сообщил, что супруга родила ему второго сына. Они назвали его Ильей.

«Спасибо тебе, моя любимая, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!» — написал спортсмен.

В свою очередь, Шубская в своем инстаграме назвала себя и супруга самыми счастливыми, а также сообщила, что рост Ильи — 55 сантиметров, а вес — 3,8 килограмма.