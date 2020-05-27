Названа предварительная дата старта нового сезона КХЛ 

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Следующий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) предварительно начнется 2 сентября 2020 года. Об этом сообщили на официальном сайте турнира.

Отмечается, что эта дата согласована с Федерацией хоккея России. Сроки начала нового сезона КХЛ зависят от эпидемиологической ситуации. В случае ухудшения обстановки дату начала сезона изменят.

Напомним, что текущий сезон КХЛ был приостановлен, а затем досрочно завершен в марте. Подобное решение было принято из-за распространения коронавирусной инфекции.