Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
22 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
4 0
Унион Унион
23 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Боруссия Д Боруссия Д
Фрайбург
Фрайбург
0 1
Вердер Вердер
24 мая

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 3
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
0 5
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Кёльн
Кёльн
2 2
Фортуна Фортуна
26 мая

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
0 1
Бавария Бавария
Вердер
Вердер
0 0
Боруссия М Боруссия М
Байер
Байер
1 4
Вольфсбург Вольфсбург
27 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 2
Герта Герта
Аугсбург
Аугсбург
0 0
Падерборн 07 Падерборн 07
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 1
Кёльн Кёльн
29 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Байер Байер
30 мая

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вердер Вердер
31 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
1 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
21:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Чемпион мира 2014 года Плотников перешёл в «Металлург» 

RT на русском и ещё 21 5 часов назад
Плотников перешел в «Металлург»
Фото: РИА Новости
Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» обменял форвардов Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского на нападающего хабаровского «Амура» Сергея Плотникова.
Как сообщается на официальном сайте КХЛ, «Амур» также получил за игрока права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова. Кроме того, «Метталург» выплатил денежную компенсацию.
Плотников перешёл в «Амур» из петербургского СКА 16 мая. Таким образом, он был игроком дальневосточной команды меньше месяца.
Плотников является чемпионом мира в составе сборной России 2014 года.
Ранее сообщалось, что «Металлург» продлит контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Сергеем Мозякиным.
Видео дня. Новая столица регби появится в Подмосковье
RT на русском: последние новости
Хоккеист Гавриков рассказал, чем его впечатлили американцы Хоккеист Гавриков рассказал, чем его впечатлили американцы В КХЛ назвали ориентировочную дату начала сезона В КХЛ назвали ориентировочную дату начала сезона В НХЛ готовы объявить о возобновлении сезона В НХЛ готовы объявить о возобновлении сезона
Хоккей , Сергей Плотников , Егор Спиридонов , Савелий Ольшанский , Денис Смирнов , Владимир Бутузов , ХК Амур , Металлург , СБОРНАЯ РОССИИ , СКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соревнования по тяжелой атлетике в РФ перенесены
Соревнования по тяжелой атлетике в РФ перенесены
Оценены финансовые потери НХЛ из-за пандемии
Оценены финансовые потери НХЛ из-за пандемии
«В Европе нет души, а у России она есть»
«В Европе нет души, а у России она есть»
ЧМ-2021 по горнолыжному спорту будет перенесен
ЧМ-2021 по горнолыжному спорту будет перенесен
Панарин вспомнил о своем уходе из СКА
Панарин вспомнил о своем уходе из СКА
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Мамаев и Кокорин сидели зря
00:39
Мамаев и Кокорин сидели зря
Футбол
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
Отцу Хабиба стало хуже
00:44
Отцу Хабиба стало хуже
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение