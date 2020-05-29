Подготовительные сборы в НХЛ отложены 

Все новости на карте

Подготовительные сборы клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отложены до 10 июля. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, что предварительно начать подготовку к розыгрышу Кубка Стэнли команды должны были не позднее 1 июля.

Напомним, что руководство лиги приняло решение досрочно завершить регулярный чемпионат сезона-2019/20. В борьбу за главный трофей НХЛ вступят 24 команды.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является "Сент-Луис Блюз".