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Панарин рассказал о том, как распоряжается деньгами 

Газета.Ru 6 часов назад
Панарин рассказал, как распоряжается деньгами
Фото: РИА Новости
Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал, как повлияла бы на его зарплату возможная отмена сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Спортсмен отметил, что в случае возобновления сезона атлеты потеряют около 20-30% от суммы контрактов.
"Годовую зарплату мне выплатили. Наверное, в следующем году будут убытки, но какие именно, пока без понятия. У меня есть финансовая подушка безопасности, которую я сформировал на случай кризиса — это около 30% моих доходов. Остальные 70% я вложил в ценные бумаги, над этим работает мой финансовый менеджер. В целом у меня довольно диверсифицированный портфель, по большей части инвестиции в IT-компании", — приводит слова отечественного игрока Forbes.ru.
Напомним, что руководство главной хоккейной лиги мира приняло решение не доигрывать регулярный чемпионат. Как итог, в плей-офф НХЛ сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки "регулярки".
Ранее подготовительные сборы в НХЛ были отложены.
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Комментарии
Хоккей , Артемий Панарин , Forbes
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