Российский хоккеист оценил отношение к Путину в Канаде 

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По словам Егорова, «канадцы боятся русских» и среди них распространен стереотип о русской мафии.

«Многие ребята в команде постоянно спрашивают, как мы в России живем. Подшучивают и требуют: «Сокол, ты только русскую мафию на меня не наводи». А я им всегда говорил, что Путин хороший президент и он вам не сделает ничего плохого. Если вы ничего плохого не сделаете нам», — сказал он телеканалу «Матч ТВ».

При этом, по словам хоккеиста, люди в Канаде «очень добрые и душевные» и с большой любовью принимают русских.