Российский хоккеист оценил отношение к Путину в Канаде 

Владимир Путин — «большое имя» для жителей Канады, рассказал российский хоккеист Егор Соколов — нападающий клуба Юниорской лиги Квебека «Кейп-Бретон Иглз».
По словам Егорова, «канадцы боятся русских» и среди них распространен стереотип о русской мафии.
«Многие ребята в команде постоянно спрашивают, как мы в России живем. Подшучивают и требуют: «Сокол, ты только русскую мафию на меня не наводи». А я им всегда говорил, что Путин хороший президент и он вам не сделает ничего плохого. Если вы ничего плохого не сделаете нам», — сказал он телеканалу «Матч ТВ».
При этом, по словам хоккеиста, люди в Канаде «очень добрые и душевные» и с большой любовью принимают русских.
Ранее, как писал «Рамблер», российский хоккеист Никита Задоров, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш», рассказал, что спортсмены в Америке должны следить за тем, что говорят, чтобы не попасть в неприятности. Защитник вспомнил историю с игроком «Вашингтона» Брэнданом Лейпсиком, которого выгнали из команды после обнародования переписки, в которой он обсуждал жен других игроков.