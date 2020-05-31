Российский хоккеист рассказал о «лютых пьянках» в барах

Хоккеист американской студенческой команды «Университет Коннектикут» Владислав Фирстов рассказал об особенностях досуга местной молодежи. Слова россиянина приводит «Чемпионат.com».

Спортсмен отметил, что не ходит в ночные клубы и бары, так как ему не нравится антураж подобных заведений.

«Там такая тусовка! Просто адская! Как-то пришел, посмотрел на это со стороны — там грязюка. Люди не контролируют себя — просто лютая пьянка», — рассказал Фирстов.

Хоккеист заявил, что предпочитает проводить свободное время в компании одноклубников, собираясь у кого-нибудь из них дома.

18-летний Фирстов — воспитанник ярославского «Локомотива» . В Северной Америке выступает с сезона-2018/2019. Летом прошлого года россиянина на драфте под 42 номером выбрал клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».