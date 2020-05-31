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Играющий в США российский хоккеист рассказал о «лютых пьянках» в барах 

Lenta.ru и ещё 4 6 часов назад
Российский хоккеист рассказал о «лютых пьянках» в барах
Фото: Adam Hunger / AP
Хоккеист американской студенческой команды «Университет Коннектикут» Владислав Фирстов рассказал об особенностях досуга местной молодежи. Слова россиянина приводит «Чемпионат.com».
Спортсмен отметил, что не ходит в ночные клубы и бары, так как ему не нравится антураж подобных заведений.
«Там такая тусовка! Просто адская! Как-то пришел, посмотрел на это со стороны — там грязюка. Люди не контролируют себя — просто лютая пьянка», — рассказал Фирстов.
Хоккеист заявил, что предпочитает проводить свободное время в компании одноклубников, собираясь у кого-нибудь из них дома.
18-летний Фирстов — воспитанник ярославского «Локомотива». В Северной Америке выступает с сезона-2018/2019. Летом прошлого года россиянина на драфте под 42 номером выбрал клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд».
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Хоккей , Дмитрий Торбинский , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ , Чемпионат.com
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