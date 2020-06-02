Овечкин обратился к американцам 

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RIP George Floyd 💔so sad to see what happening everywhere and DC! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look like! We need listen and do change…pls stay safe…take care each other and family 🙏🙏🙏— Alex Ovechkin (@ovi8) June 2, 2020 Нападающий «Вашингтона» российский хоккеист Александр Овечкин высказал в Twitter свое мнение о беспорядках в США, призвав американцев любить и уважать друг друга.

«Рамблер» писал, что после смерти при задержании жителя Миннеаполиса афроамериканца Джорджа Флойда в США начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки и погромы. В Вашингтон были введены войска Национальной гвардии.

Овечкин выразил уверенность, что Флойду было бы очень грустно смотреть на происходящее в стране.

«Нам так важно уважать и любить друг друга, как бы мы ни выглядели! Нам нужно слушать и меняться», — отметил спортсмен.

Он призвал жителей США беречь друг друга и свои семьи.