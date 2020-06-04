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Главный тренер Никитин продлил контракт с ХК ЦСКА 

News.ru и ещё 24 4 часа назад
Главный тренер Никитин продлил контракт с ХК ЦСКА
Фото: РИА Новости
Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) продлил контракт с главным тренером Игорем Никитиным и его помощниками.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашения со всеми специалистами (Дмитрий Юшкевич, Равиль Якубов, Евгений Корешков, Сергей Наумов, Дмитрий Пирожков) заключено на три сезона.
ЦСКА впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, а также вновь стал Чемпионом России в сезоне 2018/2019. В минувшем сезоне ЦСКА выиграл регулярный чемпионат, завоевав Кубок Континента им. В. В. Тихонова. В первом раунде плей-офф армейцы превзошли нижегородское «Торпедо», одержав победы во всех четырех матчах. Главный тренер Никитин помог сборной России победить на зимних Олимпийских играх.
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Хоккей , Дмитрий Юшкевич , Равиль Якубов , Евгений Корешков , Игорь Никитин , Сергей Наумов , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , Торпедо
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