Насколько хорош был бы Малкин без Кросби

Без Кросби Малкин играет результативней. Но смог бы он стать настоящим лидером?

Несколько дней назад супруга Евгения Малкина Анна Кастерова в интервью «СЭ» отметила одну очень любопытную вещь. По её мнению, если бы Малкин был первым центрфорвардом в команде и капитаном, ему не было бы равных: «Если бы в команде не было Кросби, то, наверное, он был бы номером один во всём мировом хоккее, учитывая его талант, интеллект и многостороннюю игру».

Вопрос, заданный супругой Евгения, представляет большой интерес. Действительно, дуэт Кросби и Малкина называли двуглавым драконом «Питтсбурга», двухголовым монстром и ещё многими подобными сравнениями. Понятно, что Малкин, несмотря на большое уважение к нему со стороны болельщиков и общее признание, не может быть выше чем канадец Сидни, которого по традиции все продолжают называть лучшим хоккеистом в мире. Однако нынешняя ситуация в «Пингвинз», где есть два равнозначных великолепных центра, далеко не нова для мирового хоккея. Гретцки и Мессье в «Эдмонтоне», Айзерман и Фёдоров в «Детройте», Сакик и Форсберг в «Колорадо» — примеров достаточно. И в каждой подобной паре можно было бы задать вопрос — что было бы, если бы из двух лидеров был только один.

Здоровье в пользу Сидни

«Знаете, вопрос о том, кем был бы Малкин без Кросби, можно задавать бесконечно. Да его и задают! Обычно, аргументами является статистика, но для этого сопоставления всё намного сложнее, потому что цифры примерно схожи, и за счёт статистики никого не убедишь. Куда важнее фактор лидерства.

Кросби — самый молодой капитан в истории НХЛ, он привёл «пингвинов» в их первому за 15 лет Кубку Стэнли. Он — самый молодой обладатель «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи» — это касается аналогичных призов и в других видах спорта. Он являлся одной из главных спортивных звёзд своего поколения.

В то же время Малкин представил публике немыслимые цифры. Когда Кросби получал травму, именно Евгений взял на себя бремя лидерства. В своём втором сезоне Малкин забил 47 голов и сделал 59 передач. Да, Сид набрал в своём втором сезоне 136 очков, но с кем сражался Малкин! Он же всегда был второй скрипкой после Кросби. Когда в 2008 году Сидни получил травму в январе, Малкин активизировался, и без Сида забил 22 гола и отдал 30 передач — это половина его статистики за весь регулярный чемпионат. Сравнивать и выбирать крайне трудно. Но мне действительно кажется, что Малкин может больше, чем Кросби», — отметил обозреватель Bleacher Report Джон Фишер, подтвердив, что мнение о способности Малкина стать суперменов без своего канадского партнёра — далеко не редкость.

При этом, весьма часто среди болельщиков можно встретить мнение о том, что Сидни и Евгений — не являются конкурентами в прямом смысле слова, поскольку играют в разном стиле, а, скорее, удачно дополняют друг друга. Возможно, самым справедливым сравнением двух центрфорвардов будет сравнение с Гретцки и Лемье, которые никогда не играли в одном клубе. Малкин обладает энергией, габаритами и атлетизмом, которые стимулируют его невероятный игровой драйв. Сидни — диспетчер, дирижёр и распасовщик.

Ещё одна трудность для сравнения — разное количество матчей, которые упомянутые хоккеисты провели за свою карьеру. К сожалению, Евгения чаще подводило здоровье, и полных сезонов в НХЛ он провёл только два, набрав в них суммарно 219 очков, взял свой первый «Арт Росс», взял не дававшийся русским игрокам «Конн Смайт» и стал вторым в голосовании за «Харта». Ещё в двух сезонах, когда Евгений сыграл более 75 матчей, его корзина тоже была полна различных «трофи»: «Харт», «Тед Линсей», «Арт Росс» и первая пятёрка на Матче звёзд. Словом, когда Малкин здоров, то в НХЛ не было никого лучше.

Другое дело, когда травмы портили сезон — в этом случае статистика Евгения значительно падала. Кросби, несмотря на череду сотрясений, всё-таки оставался здоровым на протяжении большей части карьеры, и в этом — одно из главных различий между ними. Большее количество матчей банально оставляло для Сидни больше шансов быть «горячим».

«Малкин просто делает вещи»

Ещё один фактор — это пресловутое общественное мнение, которое слепило из Кросби образ небожителя. Было бы странно, если бы на североамериканском континенте роль звезды номер один досталась бы не канадцу, поэтому здесь равных возможностей для российского форварда просто не существовало. Плюс ко всему — языковой барьер и скромность Малкина в интервью, хотя Сидни с его «мы могли забить, а могли и не забить» тоже трудно назвать интересным оратором.

Стиль игры Кросби подразумевает большее количество передач, поэтому принято считать, что с Сидни любой партнёр играет лучше — капитан «Питтсбурга» «поднимает» игру и результативность коллег, которые не скупятся на похвалу. Малкин чаще ведёт игру сам, проявляет инициативу и действует более непредсказуемо. Именно поэтому для Евгения труднее найти партнёров по звену, которые должны «читать» его импровизации и соответствовать скорости его мышления. «Я должен занять позицию на пятачке и ждать, пока Кросби всё сделает», — с Малкиным подобный подход может не сработать.

Впрочем, с этой точкой зрения согласны далеко не все. «Лично мне с Джино всегда было легко. Почему? Потом что он просто „делает вещи“. У него шайба на крюке всегда держится на секунду дольше. Я не говорю, что с ним легче чем с Кросби, но шансов забить у вас будет больше. Да, иногда он действует нестандартно. Но если вы мыслите в одном ключе, то это даст вам больше пространства, больше вариантов», — вспоминал Макс Тальбо , удачно игравший в Малкиным в плей-офф-2009.

В то же время, стиль игры Сидни часто называют более стабильным и менее подверженным перепадам. Малкин же, если у него выключился «режим бога», может потеряться на льду. Одновременно с этим от Сидни всегда ждут отменной игры и всё давление и внимание прессы обращено, в первую очередь, на него. Малкину тоже достаётся, но значительно меньше, что сам Евгений не раз признавал.

«Я всегда помню, что «Питтсбург» — команда Сида. Я знаю, что такое давление на лидера, я ощущал это в Магнитогорске, где был капитаном команды. Но номером два быть иногда очень нелегко. Несколько раз я ощущал себя настоящим лидером «Пингвинз», когда Кросби не было. Все смотрели на меня, но я не боюсь, потому что команда поддерживает. Вот вы все говорите: «Джино играет лучше без Сида». Но я думаю, что и Сид играет лучше без меня, а вместе мы играем отлично», — говорил Малкин в интервью The Athletic в 2019 году.