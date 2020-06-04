«Россияне чувствуют зависть к американцам»

По мнению жены российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анны Кастеровой, Россия и Америка не враги. Об этом она заявила «Спорт-Экспресс».

«Да, у стран есть какие-то нерешенные политические вопросы, но это две огромные державы. Опять же, существует здоровая конкуренция. Может быть, люди, которые так говорят, чувствуют к американцам какую-то зависть», — отметила она.

Кастерова также подчеркнула, что не видит сильного политического противостояния между Россией и США.

«Рамблер» писал, что ранее Малкина подтвердил, что имеет американское гражданство, пояснив, что оно позволяет ему и его семье справляться со сложностями, возникающими при работе, а также социальными и бытовыми вопросами в США.