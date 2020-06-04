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Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке 

Вероника Полынина 8 часов назад
Депутат Государственной думы от «Единой России» Вячеслав Фетисов в интервью Deutsche Welle поблагодарил Бога за обучение дочери Анастасии в США.
«Мне говорят: «Слушай, у тебя дочка учится в Америке». И слава Богу, что она учится в Америке. Получит образование, которое конкурентно. У нее своя жизнь», — сказал Фетисов.
Фетисов рассказал, что его дочь окончила университет в Нью-Йорке и осталась жить в США. По его словам, это выбор дочери, она родилась в Америке и захотела там остаться.
Фетисов рассказал об игре в хоккей с Путиным
Прославленный хоккеист также отметил, что патриот — это не тот человек, кто живет в конкретной стране, а тот, кто думает о стране и о том, как сделать ее лучше.
Как сообщал «Рамблер», 62-летний Вячеслав Фетисов — Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера), член символической сборной столетия Международной федерации хоккея и «Тройного золотого клуба». Включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто. С 1989 до 2002 года жил в США, затем вернулся в Россию.
Комментарии 1698
Хоккей , Видео , Вячеслав Фетисов , Единая Россия , Госдума , Deutsche Welle
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