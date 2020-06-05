Назначен главный тренер сборной России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о назначении Валерия Брагина главным тренером основной сборной России по хоккею.
Как сообщает пресс-служба в тренерский штаб Брагина войдут Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, Рашит Давыдов, Александр Трошин, Юрий Жданов, и Ларс Юханссон.
Предыдущим тренером сборной был Алексей Кудашов, возглавлявший команду с лета 2019 года.
С 2014 по 2020 год Брагин работал с молодёжной командой, которая под его руководством завоевала одно золото, четыре серебра и две бронзы на чемпионатах мира.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с главным тренером Никитиным на три года.