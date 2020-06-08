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Овечкин и Буре зарабатывают видеооткрытками 

News.ru 1 час назад
Овечкин и Буре нашли подработку
Фото: globallookpress.com
Знаменитости нашли такой альтернативный способ заработка, как видеопоздравление. За 500 тыс. рублей можно получить видеопривет от спортсменов Павла Буре, Александра Овечкина, Марата Сафина.
Артисты также зарабатывают на новой форме поздравлений. Привет от Джигурды стоит $300, от Виктора Логинова — Гены Букина из «Счастливы вместе», пишет KP.RU.
Легенда советского фигурного катания Игорь Бобрин поздравит желающих за $100. Пользуется успехом в этой сфере звезда 90-х Кай Метов, у которого много подобных заказов. Его поздравление обойдётся в 30 тыс. рублей.
Есть и, мягко говоря, неожиданные предложения. Так, за $150 предлагает сфотографироваться со своим чемпионским поясом Владимир Кличко. Но как это можно будет сделать, мало кто представляет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что администратор Ирины Аллегровой стал мясником и торгует фаршем через интернет. Отмена концертов и корпоративов серьёзно ударила по благосостоянию некоторых звёзд отечественной эстрады.
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Комментарии 1
Хоккей , Марат Сафин , Виктор Логинов , Игорь Бобрин , Александр Овечкин , Владимир Кличко , Павел Буре , Комсомольская правда
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