Овечкин и Буре нашли подработку

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Артисты также зарабатывают на новой форме поздравлений. Привет от Джигурды стоит $300, от Виктора Логинова — Гены Букина из «Счастливы вместе», пишет KP.RU.

Легенда советского фигурного катания Игорь Бобрин поздравит желающих за $100. Пользуется успехом в этой сфере звезда 90-х Кай Метов, у которого много подобных заказов. Его поздравление обойдётся в 30 тыс. рублей.

Есть и, мягко говоря, неожиданные предложения. Так, за $150 предлагает сфотографироваться со своим чемпионским поясом Владимир Кличко . Но как это можно будет сделать, мало кто представляет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администратор Ирины Аллегровой стал мясником и торгует фаршем через интернет. Отмена концертов и корпоративов серьёзно ударила по благосостоянию некоторых звёзд отечественной эстрады.