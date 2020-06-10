Девушка хоккеиста Сергачева вспомнила встречу с Ефремовым 

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«Как-то в баре в Москве видели Этого человека пьяным в стельку, он обращался к бармену со словами вроде: «эй ты, Рыжий…» и дальше ещё что-то не тактичное. Уже тогда очень врезалось в память и было понятно, что за человек…» — написала Елизавета в своем телеграм-канале.

Она выразила недоумение в связи с тем, «как любит у нас народ защищать насильников, убийц и так далее».

«В смысле, «держись, Миша»?» — удивилась Елизавета.

По ее мнению, Михаил Ефремов «совершил преступление, и нет этому оправданий».

Федотова также вспомнила ситуацию с историком Олегом Соколовым , который убил и расчленил свою девушку и ученицу Анастасию Ещенко. По ее словам, часть общества защищала ученого и называла аспирантку виновницей произошедшего.

«Среди людей, которые так размышляют очень страшно жить, если честно», — заключила она.