Девушка хоккеиста Сергачева вспомнила встречу с Ефремовым 

Елизавета Федотова, девушка защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева, рассказала, как однажды встретила Михаила Ефремова в баре «пьяным в стельку».
«Как-то в баре в Москве видели Этого человека пьяным в стельку, он обращался к бармену со словами вроде: «эй ты, Рыжий…» и дальше ещё что-то не тактичное. Уже тогда очень врезалось в память и было понятно, что за человек…» — написала Елизавета в своем телеграм-канале.
Она выразила недоумение в связи с тем, «как любит у нас народ защищать насильников, убийц и так далее».
«В смысле, «держись, Миша»?» — удивилась Елизавета.
По ее мнению, Михаил Ефремов «совершил преступление, и нет этому оправданий».
Федотова также вспомнила ситуацию с историком Олегом Соколовым, который убил и расчленил свою девушку и ученицу Анастасию Ещенко. По ее словам, часть общества защищала ученого и называла аспирантку виновницей произошедшего.
«Среди людей, которые так размышляют очень страшно жить, если честно», — заключила она.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью. Актер находится под домашним арестом, в отношении него заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.