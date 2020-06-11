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МОК аннулировал результаты российских хоккеисток на ОИ-2014 

Алиса Селезнёва и ещё 18 4 часа назад
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение аннулировать результаты российской женской хоккейной сборной на Олимпийских играх в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.
МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно дисквалифицировал хоккеисток Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву, Галину Скиба, Татьяну Бурину и Анну Щукину. При этом ранее пятерых из них оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS).
Также аннулированы результаты российской сборной, которая на Олимпиаде в 2014 году заняла шестое место.
«Рамблер» писал, что ранее биатлонист Евгений Устюгов был дисквалифицирован за употребление запрещенного препарата — оксандролона. Результаты спортсмена в 2013-14 годах аннулированы, в том числе и золотая медаль Олимпиады в Сочи.
Хоккей , Видео , Российские спортсменки , Анна Шибанова , Екатерина Пашкевич , Татьяна Бурина , Инна Дюбанок , Екатерина Лебедева , Екатерина Смоленцева , Евгений Устюгов , Анна Щукина
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