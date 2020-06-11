Все новости на карте

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение аннулировать результаты российской женской хоккейной сборной на Олимпийских играх в Сочи из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Также аннулированы результаты российской сборной, которая на Олимпиаде в 2014 году заняла шестое место.