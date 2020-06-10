Бывший пресс-секретарь Российского футбольного союза (РФС) Андрей Малосолов раскритиковал Александра Овечкина за участие в съемках видеоролика в поддержку афроамериканцев.
По словам Малосолова, Овечкин «влился в общий хор дураков, кающихся и платящих».
Меня спрашивают, как я отношусь к видео, где наш хоккеист Овечкин участвует в акции поддержки афроамериканцев. Ну влился в общий хор дураков, кающихся и платящих. Следующим шагом должен уступить свое место в "Вашингтон Кэпиталз" афроамериканцу, а сам пойти уличным уборщиком. — Андрей Малосолов (@AndreiMalosolov) June 10, 2020
«Следующим шагом должен уступить свое место в "Вашингтон Кэпиталз" афроамериканцу, а сам пойти уличным уборщиком», — отметил журналист в Twitter.
Ранее Овечкин вместе с владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом и хоккеистами Никласом Бэкстремом, Ти Джей Оши, Джоном Карлсоном, Брэйденом Холтби и Томом Уилсоном принял участие в съемках видеоролика против расовой дискриминации и насилия в отношении чернокожих.
Как сообщал «Рамблер», по США прокатилась волна протестов после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.