«Овечкин влился в общий хор дураков»

Меня спрашивают, как я отношусь к видео, где наш хоккеист Овечкин участвует в акции поддержки афроамериканцев. Ну влился в общий хор дураков, кающихся и платящих. Следующим шагом должен уступить свое место в "Вашингтон Кэпиталз" афроамериканцу, а сам пойти уличным уборщиком. — Андрей Малосолов (@AndreiMalosolov) June 10, 2020