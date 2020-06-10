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Малосолов об Овечкине: «Влился в общий хор дураков» 

Вероника Полынина 4 часа назад
Бывший пресс-секретарь Российского футбольного союза (РФС) Андрей Малосолов раскритиковал Александра Овечкина за участие в съемках видеоролика в поддержку афроамериканцев.
Овечкин обратился к американцам
По словам Малосолова, Овечкин «влился в общий хор дураков, кающихся и платящих».
«Следующим шагом должен уступить свое место в "Вашингтон Кэпиталз" афроамериканцу, а сам пойти уличным уборщиком», — отметил журналист в Twitter.
Ранее Овечкин вместе с владельцем «Вашингтона» Тедом Леонсисом и хоккеистами Никласом Бэкстремом, Ти Джей Оши, Джоном Карлсоном, Брэйденом Холтби и Томом Уилсоном принял участие в съемках видеоролика против расовой дискриминации и насилия в отношении чернокожих.
Как сообщал «Рамблер», по США прокатилась волна протестов после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
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Хоккей , Видео , Андрей Малосолов , Джон Карлсон , Том Уилсон , Александр Овечкин , Тед Леонсис , РФС
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