Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
6 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
0 2
Майнц Майнц
Фортуна
Фортуна
2 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Байер
Байер
2 4
Бавария Бавария
7 июня

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Вердер
Вердер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
1 1
Кёльн Кёльн
12 июня

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
13 июня

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Унион Унион
Фортуна
Фортуна
0 1
Боруссия Д Боруссия Д
Бавария
Бавария
19:30
Боруссия М Боруссия М
14 июня

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Аугсбург Аугсбург
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Байер Байер
16 июня

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
19:30
Вольфсбург Вольфсбург
Унион
Унион
21:30
Падерборн 07 Падерборн 07
Фрайбург
Фрайбург
21:30
Герта Герта
17 июня

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д
Боруссия Д
21:30
Майнц Майнц
20 июня

Бундеслига

3 из 9
Все матчи
Герта
Герта
16:30
Байер Байер
Шальке-04
Шальке-04
16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Боруссия М Боруссия М

Финский игрок НХЛ поиздевался над правилами въезда в США 

Lenta.ru 4 часа назад
Финский игрок НХЛ поиздевался над правилами въезда в США
Фото: Reuters
Финский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Эмиль Ларми в своем Twitter в издевательском стиле описал правила въезда в США.
Игрок попытался вылететь из Хельсинки в Америку, чтобы начать подготовку к возобновлению сезона, но столкнулся с бюрократическими трудностями.
«У меня не было всех необходимых 67 документов. Я также взял одного динозавра и несколько капель крови единорога — динозавр был неправильным, а от единорога был только рог», — написал Ларми.
После этого 23-летний спортсмен предпринял еще две попытки улететь. Последняя, судя по видео с уезжающими по багажной ленте клюшками, оказалась успешной.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Турнир планируется возобновить в конце июля со стадии плей-офф.
Видео дня. После самоизоляции москвичи часто арендуют велосипеды
Последние новости
Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова Семья погибшего в ДТП Захарова отказалась от денег Ефремова В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России
Хоккей , Эмиль Ларми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тюрьма меня ничему не научила»
«Тюрьма меня ничему не научила»
«Неприятная история»: боец MMA обнаружил труп в реке
«Неприятная история»: боец MMA обнаружил труп в реке
Тренер Медведевой войдет в команду Кихиры
Тренер Медведевой войдет в команду Кихиры
В UFC назвали место проведения боя Нурмагомедова с Гэтжи
В UFC назвали место проведения боя Нурмагомедова с Гэтжи
Плющенко рассказал о новом четверном прыжке Трусовой
Плющенко рассказал о новом четверном прыжке Трусовой
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
«Овечкин влился в общий хор дураков»
00:45
«Овечкин влился в общий хор дураков»
Хоккей
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
00:11
«Неловкое видео» Загитовой взорвало Сеть
Фигурное катание
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Ягудин объяснил скандальное высказывание
02:19
Ягудин объяснил скандальное высказывание
Фигурное катание
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
00:12
Боец UFC «вырубил» соперника одним ударом
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение