Российский игрок НХЛ оценил юмор американцев 

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» Никита Гусев оценил юмор американцев. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Гусев рассказал, что до сих пор не может свободно общаться на английском, из-за чего не дает интервью местным СМИ и не всегда понимает американский юмор. «До сих пор не все шутки кажутся мне смешными. Но со временем я начал привыкать и понимать больше», — добавил он. При этом хоккеист сказал, что над его шутками одноклубники смеются.

Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт прошлым летом. Его представление в НХЛ рассмешило фанатов. Зарплата россиянина составляет 4,5 миллиона долларов за сезон.