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Российский игрок НХЛ оценил юмор американцев 

Lenta.ru и ещё 7 10 часов назад
Российский игрок НХЛ оценил юмор американцев
Фото: @nikitagusev97
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» Никита Гусев оценил юмор американцев. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Гусев рассказал, что до сих пор не может свободно общаться на английском, из-за чего не дает интервью местным СМИ и не всегда понимает американский юмор. «До сих пор не все шутки кажутся мне смешными. Но со временем я начал привыкать и понимать больше», — добавил он. При этом хоккеист сказал, что над его шутками одноклубники смеются.
Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт прошлым летом. Его представление в НХЛ рассмешило фанатов. Зарплата россиянина составляет 4,5 миллиона долларов за сезон.
С 2015 по 2019 год хоккеист выступал за петербургский СКА, в составе которого он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Также Гусев является олимпийским чемпионом Игр 2018 года и бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.
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Хоккей , Никита Гусев , СКА
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