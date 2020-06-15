Умер экс-хоккеист «Трактора» Олег Мальцев

"Коллектив хоккейного клуба "Трактор" выражает свои глубочайшие соболезнования семье Олега Мальцева. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении.

За "Трактор" Мальцев выступал на протяжении 11 сезонов, проведя в общей сложности 286 матчей, в которых набрал 150 (81 шайба + 69 результативных передач) очков. С Мальцевым в составе "Трактор" дважды становился бронзовым призером Межнациональной хоккейной лиги в 1993 и 1994 годах.