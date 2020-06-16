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Тренер «Вашингтона» рассказал о психологическом состоянии Овечкина 

RT на русском и ещё 4 7 часов назад
Тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии Овечкина
Фото: Reuters
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден рассказал о том, в каком психологическом и физическом состоянии находится лидер коллектива Александр Овечкин.
Об этом Рирден рассказал пресс-службе НХЛ.
По словам наставника, российский форвард настроен решительно и будет полностью готов к полноценному возобновлению тренировочного процесса, когда руководство НХЛ официально разрешит клубам возобновить занятия.
«Судя по голосу, у него хорошее настроение. Он рад, что может работать, ему нравятся перспективы команды… Но он в отличном психологическом и физическом состоянии», — заявил Рирден.
В нынешнем регулярном сезоне Овечкин провёл 68 матчей. В его активе значится 48 голов и 19 результативных передач. Это позволило ему занять 18-е место в гонке бомбардиров, а также стать лучшим снайпером лиги наравне с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком. Таким образом, Александр в девятый раз завоевал «Морис Ришар Трофи».
Ранее рассказал, когда намерен приступить к тренировкам на базе «Вашингтона».
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Комментарии
Хоккей , Александр Овечкин , Тодд Рирден
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