Дацюк оказался в захваченном казаками монастыре

В одном из храмов в Среднеуральском женском монастыре, захваченном схиигуменом Сергием (Романовым) и казаками, присутствуют олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацюк и юморист Дмитрий Соколов , сообщает корреспондент Ura.ru с места событий.

Дацюк в начале июня высказался в поддержку отца Сергия, отметив, что он уже более десяти лет является его духовником.

«Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый (…) С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье бог дал такого духовного отца», — говорил спортсмен.

Кроме того, как пишет издание, около 14:00 по местному времени (12:00 по московскому) за ворота обители выехал автомобиль, принадлежащий правительству Свердловской области

По данным Ura.ru, днем 17 июня в монастырь приехали сотрудники ФСБ и полиции. Силовики приехали после сообщений о том, что обитель охраняют казаки, которые отозвались на призыв отца Сергия. В свою очередь священнослужитель утверждает, что правоохранительные органы все проверили и удалились, а в самом монастыре все спокойно и нет никаких вооруженных людей. В обитель, как передают журналисты, прибыли несколько сотен прихожан, поддерживающих схиигумена.

Отец Сергий ведет службы несмотря на то, что он официально запрещен в служении за отрицание существования коронавируса — в одной из его проповедей полиция нашла признаки возбуждения ненависти или вражды. Он отстранил от управления Среднеуральским женским монастырем игуменью Варвару, назначенную главным должностным лицом обители Священным Синодом в 2005 году, также в монастырь не пустили направленного туда епархией священника.

Как сообщает 66.ru, на литургии утром 17 июня отец Сергий обратился к прихожанам в монастыре, заявив, что никуда не уйдет оттуда. Ранее схиигумен также записал ряд видеообращений, в которых, в частности, говорил, что его получится выгнать только с помощью силовиков.