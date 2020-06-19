Американец рассказал о конфузе Овечкина

Инцидент произошел в доме тети Карлсона, куда хоккеист пригласил своих одноклубников на ужин.

"Обеды на 20-30 человек являются обычным событием в моей большой семье с итальянскими корнями. Я подумал, что позвать ребят на ужин к своей тете — отличная идея. Ее дом как раз находился недалеко от отеля, в который мы заселились. Мы пили вино и ели вкусную еду. Одним из блюд была паста. Когда ее принесли Овечкину, то он подошел к моей тете и спросил: "Извините, а у вас есть кетчуп?" Я до сих пор помню выражение ее лица в тот момент! Она даже не знала, что ему ответить", — рассказал Карлсон в интервью RMNB.

"Думаю, она хотела бы сказать Овечкину: "Мы не делали картошку фри. Зачем тебе кетчуп?". Очевидно, ее ответ был более вежливым, но я уверен, что такие мысли были у нее в голове", — добавил Карлсон.

Овечкин забросил 48 шайб в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20, который был приостановлен из-за коронавируса и доигран не будет.