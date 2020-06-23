Матыцин поддержал введение потолка зарплат в КХЛ

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Министр спорта РФ Олег Матыцин поддержал введение потолка зарплат игроков в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение он высказал в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

В КХЛ с сезона-2020/21 устанавливается жесткий потолок заработных плат в размере 900 млн рублей.

"Возвращаясь к деятельности спортивных профессиональных команд, клубов, здесь, мне кажется, надо очень серьезно задуматься. Мы сейчас финализируем подготовку стратегии до 2030 года. Без некой уникальной модели, национальной модели профессионального спорта очень тяжело рассчитывать, что она в том же виде будет функционировать в ближайшие месяцы или годы", — сказал Матыцин.