Овечкин занял третье место в рейтинге первых драфтов НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила список лучших игроков, который были выбраны на драфте лиги под общим первым номером с период с 1980 года.

Возглавил список Марио Лемье , выбранный «Питтсбург Пингвинз» в 1984 году. Вторым стал другой представитель «Пингвинз» Сидни Кросби (2005). Тройку замкнул российский форварл Александр Овечкин , выбранные «Вашингтон Кэпиталз» в 2004 году.

Ранее НХЛ объявила дату проведения драфт-лотереи.