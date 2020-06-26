Стрельцов высказался против раскрытия зарплат хоккеистов

Российский хоккеист Александр Стрельцов высказался о раскрытии зарплат игроков в СМИ или иных источниках, передает "Чемпионат.com".

"По идее, этого не нужно делать. Зачем кому-то знать, сколько зарабатывает тот или иной хоккеист? Это личная информация. Не знаю, для чего это делается.

А если раскроют наши с братом зарплаты, то ничего страшного не произойдет. Люди увидят, что это достойные цифры. Просто публикация таких данных — это лишний повод покритиковать хоккеистов за то, что они слишком много зарабатывают", — сказал Стрельцов.

В сезоне-2019/20 форвард выступал за "Адмирал" из Владивостока.