Овечкин возобновил тренировки с «Вашингтон Кэпиталз»

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приступил к тренировкам.

Сезон НХЛ приостановили из-за пандемии коронавируса. Российский спортсмен в это время тренировался во Флориде. Сейчас в США потихоньку начали снимать ограничительные меры. Именно поэтому «Вашингтон Кэпиталз» смог открыть для игроков тренировочную базу.

"Он вернулся", — говорится в микроблоге клуба НХЛ в Twitter.

Клуб показал видео, на котором запечатлена тренировка Овечкина на льду.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне-2017/18 он с командой завоевал Кубок Стэнли.

На сегодняшний день от болезни скончались около 489 тысяч человек. Выздороветь удалось более 4,8 млн На данный момент лидером по числу зараженных людей являются США — 2 407 590 человек. Второе место занимает Бразилия — 1 228 114, а на третьей строчке Россия — 627 646.