10 миллионов рублей потерял Потапов

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Форвард «Авангарда» Алексей Потапов продлил контракт с клубом на новых условиях, сообщает «Спорт-Экспресс».

По новому соглашению 31-летний нападающий будет получать 30 миллионов рублей в год.

Предыдущий оклад Потапова — 40 млн рублей.