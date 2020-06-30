10 миллионов рублей потерял Потапов

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0
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0
—
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2
—
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25 июня
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—
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0
—
1
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Урал
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—
1
Тамбов
28 июня
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1 из 1
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Уотфорд
1
—
3
Саутгемптон
28 июня
Испанская Примера
3 из 4
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Леванте
4
—
2
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2
—
0
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—
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29 июня
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—
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20:00
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Эспаньол
«Авангард» снизил зарплату Потапову с 40 до 30 млн рублей в год («СЭ»)
Sports.ru
и
ещё 1
5 часов назад
Фото:
РИА Новости
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Форвард «Авангарда»
Алексей Потапов
продлил контракт с клубом на новых условиях, сообщает «Спорт-Экспресс».
По новому соглашению 31-летний нападающий будет получать 30 миллионов рублей в год.
Предыдущий оклад Потапова — 40 млн рублей.
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