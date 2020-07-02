Овечкин и Орлов в США проголосовали за Конституцию РФ

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Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Дмитрий Орлов проголосовали по поправкам к Конституции РФ на территории посольства в США.

Свой выбор на избирательном участке в Вашингтоне сделали Дмитрий Орлов и Александр Овечкин, — говорится в сообщении пресс-службы посольства России в США.

Ранее свой голос по поправкам к Конституции отдала олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова , поблагодарив президента России Владимира Путина . После этого на спортсменку обрушились её фанаты, писал NEWS.ru.

Регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».