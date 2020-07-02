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Английская Премьер-лига

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0 2
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Бёрнли
1 0
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Челси
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Российские хоккеисты не попали в сборную всех времен 

Газета.Ru и ещё 5 8 часов назад
Российские хоккеисты не попали в сборную всех времен
Фото: ТАСС
Российские хоккеисты не попали в символическую сборную все времен среди игроков, выступавших на чемпионатах мира, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Команда была составлена по итогам опроса среди болельщиков. Лидером голосования стал канадский форвард Уэйн Гретцки. Также в тройку нападения вошли чех Яромир Ягр и латышский хоккеист Сергей Жолток. Остальные игроки, попавшие в символическую сборную, также представляли Латвию — вратарь Артур Ирбе, защитники Сандис Озолиньш и Карлис Скрастиньш.
Ранее сообщалось, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим восьмым номером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Хоккей , Уэйн Гретцки , Карлис Скрастиньш , Александр Овечкин , Артур Ирбе , Яромир Ягр
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