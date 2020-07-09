Овечкин признан лучшим левым форвардов в Кубке Стэнли

Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила рейтинг игроков на позиции левых нападающих среди участников предстоящего Кубка Стэнли.
По мнению редакции пресс-службы НХЛ, первое место в рейтинге досталось капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкину.
Вторым в рейтинге стал Брэд Маршан и «Бостон Брюинз». Тройку замкунул ещё один россиянин — форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.
Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.
Ранее стало известно, что в «Миннесоте» не исключают, что Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон.