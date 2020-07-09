Овечкин признан лучшим левым форвардов в Кубке Стэнли

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила рейтинг игроков на позиции левых нападающих среди участников предстоящего Кубка Стэнли.

По мнению редакции пресс-службы НХЛ, первое место в рейтинге досталось капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкину.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.

Ранее стало известно, что в «Миннесоте» не исключают, что Капризов может остаться в КХЛ на следующий сезон.