Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом»

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Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России по хоккею Павел Дацюк подписал новый контракт с екатеринбургским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист».

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 41-летним форвардом рассчитано на один год.

Дацюк — единственный хоккеист в мире, ставший олимпийским чемпионом, чемпионом мира, обладателем Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Прошлый сезон он также провёл в екатеринбургском «Автомобилисте», сыграв в 43 матчах и набрав 22 (5 + 17) очка.

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