Названа дата возобновления сезона НХЛ 

Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будет возобновлен с 1 августа. Ранее игры были прерваны в связи с распространением в мире коронавируса, сообщает телеканал "360".

НХЛ и Ассоциация игроков утвердили план возобновления текущего сезона. Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок.

Сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, которые имели наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

При этом каждый игрок может отказаться от участия. На это ему дается 72 часа с момента принятия соглашения. Если хоккеист принял решение не участвовать в матчах, то ему необходимо за это время в письменном виде уведомить руководство клуба о своем решении.