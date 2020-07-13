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Новые случаи: НХЛ запретила сообщать о больных коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
НХЛ запретила сообщать о больных коронавирусом
Фото: Reuters
НХЛ запретила клубам разглашать информацию о результатах проверок хоккеистов на коронавирус. В то же время СМИ сообщают о как минимум трех новых случаях заражения опасной инфекцией, на этот раз — в «Монреале». Некоторые игроки планируют или уже отказались от участия в возобновлении сезона.
До 17.00 по североамериканскому восточному времени 13 июля каждый игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ), если он не намерен участвовать в возобновлении сезона, должен дать соответствующий официальный ответ.
На текущий момент отказались играть в плей-офф: защитники Майк Грин («Эдмонтон Ойлерз»), Карл Алзнер («Монреаль Канадиес»), Стивен Кэмпфер («Бостон Брюинз»), Трэвис Хэмоник («Калгари Флеймз»), Зак Тротман («Питтсбург Пингвинз»), а также нападающий Свен Берчи («Ванкувер Кэнакс»).
С большой долей вероятности этот список пополнится до окончания дедлайна (спустя 72 часа после утверждения коллективного соглашения и протоколов возобновления сезона) еще как минимум одним хоккеистом. Склоняется к тому, чтобы отказаться от участия в матчах, форвард «Канадиенс» Макс Доми. Накануне клуб объявил, что нападающий точно пропустит семь-десять дней тренировочного сбора в Монреале, однако может и вовсе не быть заявлен на концовку сезона. Дело в том, что 25-летний канадец находится в зоне риска в связи с тем, что является носителем диабета 1-го типа. Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен уточнил, что окончательно решение хоккеист сможет принять через неделю и более.
«Принимая во внимание состояние здоровья Макса, стороны решили уделить это время оценке текущей ситуации, чтобы принять наилучшее решение для его здоровья», — говорится в сообщении клуба.
Как ратифицировано в протоколе возобновления сезона за океаном, любой игрок может свободно отказаться от участия в соревновании, если боится заразиться. При этом соответствующий пункт в соглашении НХЛ и профсоюза подразумевает, что в этом случае в отношении хоккеиста не последует каких-либо финансовых санкций.
В то же время СМИ стало известно, что пандемия всерьез затронула «Монреаль». The Athletic пишет, что, согласно результатам проверки за последние дни, положительную реакцию дали тесты трех хоккеистов. Их имена неизвестны. При это НХЛ, ссылаясь на политику нераскрытия итогов тестирования, отказалась от предоставления официальных комментариев по этой ситуации. «Канадиенс» также не подтвердили новые случаи заражения.
Это стало следствием того, что НХЛ запретила командам делиться информацией о результатах проверок состава на COVID-19.
Заместитель комиссионера заокеанской лиги Билл Дэйли сообщил, что отныне руководство НХЛ и клубы не имеют право публиковать данные о травмах и итогов медицинского тестирования. Ранее было объявлено, что в период с 8 июня по 6 июля было протестировано 53% хоккеистов из команд-участниц плей-офф. Коронавирусную инфекцию выявили у 35 человек.
«Вопрос неразглашения информации о состоянии здоровья игроков имеет в данном случае большое значение. Но мы отдаем себе отчет в том, что лига должна оставаться прозрачной, в том числе и по вопросам с коронавирусом. В связи с этим мы продолжим политику, в соответствии с которой вся информация по результатам проверок на COVID, а также о травмах будет исходить только от лиги. Клубам запрещено делиться ею. Это делается для того, чтобы система успешно работала», — произнес Дэйли.
Порядок возобновления сезона в НХЛ официально принят и будет состоять из нескольких этапов, как было объявлено ранее. Разыграют Кубок Стэнли между собой 24 команды, показавшие лучшие результаты в регулярном чемпионате. В первом раунде, получившем название «плей-аут», четыре пары разыграют серии до трех побед в каждой из конференций. И только затем стартует привычный плей-офф — по восемь команд от каждой конференции примут участие в сериях из семи поединков в каждом раунде, пары будут сформированы по посеву.
При этом важно, что все оставшиеся матчи пройдут в двух городах-хабах. Это право выиграли Эдмонтон и Торонто, которые примут все игры Запада и Востока соответственно.
Начиная с 1 августа, каждый день будут играть по пять-шесть матчей на стадии плей-аута и по восемь — с началом полноценного плей-офф. По московскому времени поединки будут стартовать в слотах с 19 часов вечера до 5 утра.
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Комментарии
Хоккей , Статьи , Макс Доми , Свен Берчи , Карл Алзнер , Билл Дэйли , Трэвис Хэмоник , Марк Бержевен , Майк Грин
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