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Видео из TikTok с участием Овечкина рассмешило фанатов 

Lenta.ru 6 часов назад
Видео в TikTok с участием российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина рассмешило фанатов. Оно доступно в аккаунте дочери партнера Овечкина по команде Евгения Кузнецова Есении.
Кроме Овечкина в ролике появляются Кузнецов с дочерью, Илья Ковальчук, а также Илья Самсонов и Дмитрий Орлов. Они по очереди выполняют одинаковые движения под композицию Baby Come Give Me Something в исполнении Wiz Khalifa.
Самсонов опубликовал этот ролик в своем Instagram. Подписчики в комментариях посмеялись над публикацией. «Только сильно не уходите в танцы. Вы нам еще на льду нужны», «С чувством ритма, конечно, не очень, но зато хоккеисты офигенные, вам простительно», «Сразу видно кто дома репетировал», — написали они, сопровождая подписи смеющимися эмодзи.
8 июля стало известно, что тесть Овечкина выплатит долг в размере 51 миллиона рублей. Он выступил поручителем по долгу строительной фирмы, а компания денег не вернула.
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Комментарии
Хоккей , Видео , Дмитрий Орлов , Илья Самсонов , Евгений Кузнецов , Илья Ковальчук
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