Овечкин: «Это были тяжелые месяцы»

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Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о своей форме перед возобновлением сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Я очень соскучился по хоккею. Это были тяжелые месяцы. К счастью, мой личный тренер по физподготовке успел прилететь сюда прямо перед тем, как сезон остановили, и провел со мной все это время. Мы с ним много работали. Думаю, благодаря этому я сейчас в неплохой форме", — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Форвард отметил, что его партнеры по команде тоже занимались с тренерами и вышли на лед после паузы в приличной форме.

Сезон НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Розыгрыш плей-офф лиги стартует 1 августа. Матчи пройдут в Торонто и Эдмонтоне.

Ранее Овечкин заявил, что не думает о продлении контракта с "Вашингтоном".