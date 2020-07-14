Голкипер Сорокин попрощался с ЦСКА 

14 июля вратарь подписал контракт с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс".

"ЦСКА — это незабываемые пять лет моей жизни, и Москва стала для меня вторым домом", — цитирует Сорокина "Матч ТВ".

Спортсмен поблагодарил работников клуба, тренеров, бывших одноклубников и болельщиков красно-белых.

"Спасибо всем за проведенные годы! Я не прощаюсь, потому что ЦСКА остается у меня в сердце", — добавил голкипер.

Сорокин выступал за ЦСКА с 2014 года. В составе армейского клуба он завоевал Кубок Гагарина и стал самым полезным игроком (MVP) розыгрыша плей-офф. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков.