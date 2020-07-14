9 месяцев без хоккея: герой Олимпиады уезжает в Америку

Звездный нападающий московского ЦСКА и чемпион Олимпиады-2018 в составе сборной России Кирилл Капризов, заключивший контракт с клубом НХЛ Minnesota Wild, сможет выступить за новую команду только через девять месяцев. Об этом рассказала «Газета.ру».
Издание объяснило, что в этом сезоне у хоккеиста не получится сыграть за новый клуб, а сезон 2020/21 начнется только в январе из-за пандемии коронавируса.
По данным «Газеты.ру», на девять месяцев без игр останутся еще три хоккеиста ЦСКА, перешедших в НХЛ, — Михаил Григоренко, Илья Сорокин и Александр Романов.
Как сообщал «Рамблер», в июле 2020 года стало известно, что 23-летний Капризов подписал с Minnesota Wild двухгодичный контракт новичка. Соглашение позволяет ему тренироваться с командой уже в этом сезоне, но выступать за клуб ему запрещено. После истечения контракта новичка он сможет подписать более солидный контракт.
Клуб НХЛ задрафтовал Капризова еще в 2015 году под 135-м номером, когда тот выступал за «Металлург».
Последние три сезона он играл в КХЛ за московский ЦСКА. Капризов — чемпион Олимпиады-2018 и двукратный чемпион Континентальной хоккейной лиги.