9 месяцев без хоккея: герой Олимпиады уезжает в Америку

Издание объяснило, что в этом сезоне у хоккеиста не получится сыграть за новый клуб, а сезон 2020/21 начнется только в январе из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал «Рамблер», в июле 2020 года стало известно, что 23-летний Капризов подписал с Minnesota Wild двухгодичный контракт новичка. Соглашение позволяет ему тренироваться с командой уже в этом сезоне, но выступать за клуб ему запрещено. После истечения контракта новичка он сможет подписать более солидный контракт.

Клуб НХЛ задрафтовал Капризова еще в 2015 году под 135-м номером, когда тот выступал за «Металлург»

Последние три сезона он играл в КХЛ за московский ЦСКА. Капризов — чемпион Олимпиады-2018 и двукратный чемпион Континентальной хоккейной лиги.