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Почему Овечкин не спешит подписывать новый контракт с «Вашингтоном» 

News.ru 4 часа назад
Плюс $40 млн: почему Овечкин не спешит с контрактом
Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press
NEWS.ru не так давно скептически оценивал перспективы Александра Овечкина осуществить мечту всей жизни — завоевать золотую медаль на Олимпийских играх. Однако сейчас ситуация стремительно изменилась: согласно новой версии пролонгированного коллективного соглашения между руководством Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и ассоциацией игроков представители лучшей лиги мира, скорее всего, хоккеисты получат возможность выступить на Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. Таким образом, Александру Великому нет смысла ломать голову над дилеммой, продолжать ли карьеру за океаном или вернуться на родину ради олимпийского титула. Тем не менее Ови не торопится продлевать трудовое соглашение с «Вашингтон Кэпиталз». По какой причине это происходит, какими будут условия нового контракта и какие перспективы откроет звёздному российскому форварду продолжение сотрудничества со «Столичными» — в материале NEWS.ru.

Плюс $40 миллионов за четыре года

Как известно, действующий ныне контракт Овечкина — сроком на 13 лет — был заключён с «Вашингтоном» в 2008 году, и его общая сумма составляла $124 млн (в среднем за сезон — $9,54 млн). Нетрудно подсчитать, что соглашение истекает по окончании сезона-2020/21. И как раз с минувшего понедельника, 13 июля, клубам НХЛ разрешено подписывать новые контракты с игроками, которые через год могут стать свободными агентами.
Разумеется, в руководстве «Кэпиталз» работают адекватные люди, которые наверняка захотят продолжить сотрудничество с Овечкиным ещё на несколько лет. Однако сам Александр признаётся, что пока на эту тему не думает.
Ни о чём пока ни с кем не разговаривал и даже не думал об этом. Сейчас слишком много других дел и забот, — цитирует капитана «Столичных» официальный сайт НХЛ.
Далее Ови расшифровывает, что все его мысли сейчас связаны с возобновлением сезона-2019/20 после четырёхмесячной паузы, возникшей из-за пандемии.
Думаю, что для меня этот плей-офф будет отличным опытом. Трудно будет привыкнуть к отсутствию фанатов. Мы проведём вместе почти два месяца, не видя наших семей. Но самое главное — мы будем играть в хоккей, тренироваться и всё делать вместе. Думаю, всё это будет здорово, — оптимистично заявил Овечкин.
Стоит напомнить, что в декабре прошлого года владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис предельно конкретно высказывался о намерении продлить соглашения с обоими лидерами столичного клуба — Овечкиным и шведом Никласом Бэкстрёмом.
Алекс очень предан клубу. Как и Ник Бэкстрём. Мы хотим придумать нечто такое, что поможет нам всем. Я говорил с Алексом о его карьере. Эти два хоккеиста хотят, чтобы их запомнили, хотят завершить начатое ими дело, они хотели бы всю карьеру провести здесь. Мы будем работать над этим, — сказал Леонсис официальному сайту НХЛ.
Между тем предыдущий контракт Бэкстрёма заканчивался уже нынешним летом, и боссы «Вашингтона» заранее позаботились, чтобы швед никуда не ушёл. Ещё полгода назад, в январе, с Никласом подписали новое пятилетнее соглашение на общую сумму в $46 млн
Безусловно, очень важно, когда владелец клуба говорит такие слова и хочет продлить с нами контракт. Бэкстрём? Я очень рад, что провёл с ним в одной команде так много лет. Он замечательный человек и потрясающий центрфорвард. Я был рядом с ним и видел, как он рос. Это было замечательно, — признался Овечкин.
Очевидно, что это не только было, но и будет не менее замечательно на протяжении ещё как минимум пяти лет. Даже несмотря на то что в сентябре Александру исполнится 35 лет, нет никаких сомнений, что клуб предложит своей главной звезде новый контракт до лета 2025 года, чтобы «синхронизировать» его с тем же Бэкстрёмом. Ведь эта убойная связка снится в кошмарных снах всем вратарям клубов НХЛ — разумеется, за исключением самого «Вашингтона».
Можно предположить, что больше $10 млн в год в условиях нынешнего кризиса, вызванного пандемией, Овечкину вряд ли предложат. Но и урезать ему зарплату тоже не станут: российский форвард делом доказывает, что по-прежнему находится в отменной форме, регулярно штампуя по полсотни заброшенных шайб за сезон. А это значит, что порядка $40 млн за четыре года нового контракта Александр точно заработает.

Шанс поехать в Пекин-2022 и догнать Гретцки

Нет никаких сомнений, что продление соглашения с «Кэпиталз» — лишь вопрос времени. И то, что заинтересованные стороны пока не подняли эту тему, можно объяснить интенсивной подготовкой к рестарту сезона, намеченному, напомним, на 1 августа. «Вашингтон» с его обоймой классных исполнителей, в которую, помимо Овечкина и Бэкстрёма, входят ещё несколько российских хоккеистов (голкипер Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, форварды Евгений Кузнецов и Илья Ковальчук), намерен вести борьбу за Кубок Стэнли. Который, как известно, был завоёван «Столичными» два года назад.
Шанс снова поднять над головой главный трофей лучшей хоккейной лиги мира — это, безусловно, одна из целей Ови на ближайшее будущее. Но вряд ли её теперь можно назвать первостепенной. Обладателю Кубка Стэнли-2018 Александру Овечкину для полного счастья в жизни не хватает исполнения мечты всей жизни — титула олимпийского чемпиона. Если бы НХЛ продолжала гнуть свою линию с нежеланием отпускать своих лучших игроков на олимпийские турниры, у Александра Великого был бы весомый резон задумываться о продлении контракта с «Вашингтоном», рассматривая в качестве альтернативного варианта возвращение на родину и поездку на Игры-2022 в Пекине в качестве игрока одного из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Если, конечно, пандемия к тому времени не накроет мир энной по счёту волной и не помешает проведению зимней Олимпиады.
Как бы там ни было, теперь, весьма вероятно, за океаном обозначился новый вектор во взаимоотношениях НХЛ и Международной федерации хоккея (IIHF). Овечкину не будет смысла срываться с насиженных в американской столице мест и ехать играть — пусть даже на один сезон (2021/22) в Россию.
Ведь есть у Ови и ещё одна цель — угнаться за Уэйном Гретцки в споре за звание самого результативного игрока лиги всех времён и народов. Канадец завершил карьеру, добравшись до отметки 894 заброшенных шайбы. У россиянина на данный момент 706 голов. Наверняка этот показатель удастся улучшить примерно на десяток уже в нынешнем, возобновлённом сезоне. С учётом того, что Александр выбивает за сезон гроссмейстерский «полтинник», а затем ещё что-то добавляет в плей-офф, можно предположить, что погоня может увенчаться успехом года через три. Но если бы Овечкину пришлось вернуться в Россию, новый рекорд мог оказаться под большим вопросом.
Итак, теперь можно предположить, что тяжкие раздумья Ови о вариантах продолжения карьеры остались в прошлом. А когда наступает определённость с ближайшим будущим, есть возможность полностью сосредоточиться на хоккее и демонстрировать свою лучшую игру. В чём все болельщики наверняка смогут убедиться уже в августе.
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Комментарии
Хоккей , Дмитрий Орлов , Илья Самсонов , Уэйн Гретцки , Евгений Кузнецов , Александр Овечкин , Илья Ковальчук , Тед Леонсис
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