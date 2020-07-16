ЦСКА расторг контракт с хоккеистом Секачем 

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА разорвал контракт с чешским нападающим Иржи Секачем. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

28-летний игрок 14 июля был выставлен на драфт отказов.

В 45 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона чех набрал 25 (12 голов + 13 результативных передач) очков, в плей-офф, досрочно прерванном из-за пандемии коронавируса, нападающий участия не принимал.