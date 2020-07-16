ЦСКА расторг контракт с хоккеистом Секачем 

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА разорвал контракт с чешским нападающим Иржи Секачем. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
28-летний игрок 14 июля был выставлен на драфт отказов.
В 45 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона чех набрал 25 (12 голов + 13 результативных передач) очков, в плей-офф, досрочно прерванном из-за пандемии коронавируса, нападающий участия не принимал.
До армейцев Секач выступал за казанский "Ак Барс", с которым стал обладателем Кубка Гагарина — 2018. Помимо этого, он выступал за чешскую команду "Рытиржи", словацкий и чешский клубы "Лев", словацких "Татранских Волков", канадский "Питерборо Питс", американский "Янгстаун". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он представлял "Монреаль", "Анахайм", "Чикаго" и "Аризону", всего в лиге он провел 115 матчей, в которых набрал 29 (10+19) очков.