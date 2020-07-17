Почему Олимпиада-2022 может пройти без хоккеистов НХЛ 

До Олимпиады-2022 осталось около полутора лет, и никто до сих пор не знает, отпустит ли НХЛ игроков в Китай. Практически уверен, что, проходи Игры в другой стране, решение нашлось бы достаточно быстро. Возможно, этот тезис звучит поспешным или даже не сильно близким к истине. Однако все более-менее улавливают логику Гэри Бэттмена и других боссов лиги.

Главный управленец сильнейшего хоккейного первенства не хочет денежных потерь — с его позиции всё очевидно: он боится травм ведущих игроков, франчайзов своих систем, которые и приносят НХЛ деньги. Лига участвовала в Олимпийских играх пять раз и ни разу не нашла серьёзных доказательств того, что это позитивно влияет на бизнес или сам хоккей. Наоборот, как правило это им вредило. Негативные настроения внутри высшего руководства были давно, но достигли пика они после ОИ-2014 в Сочи.

В разговорах о допуске или недопуске игроков НХЛ к Олимпийским играм участвуют де-факто три стороны: МОК, ИИХФ и профсоюз игроков. И если относительно поездки в Пхёнчхан право вето было наложено от профсоюза, то сейчас ситуация несколько иная. НХЛ по-прежнему не хочет рисковать травмами ведущих игроков, а также прерывать чемпионат на время Игр, теряя деньги, а МОК и Международная федерация хоккея не хотят оплачивать банкет за свой счёт. Для того чтобы стороны пришли к консенсусу по данному вопросу нужно примерно $ 50 млн для того, чтобы покрыть страховку игроков и частично отбить потери за простой лиги в течение трёх недель февраля 2022 года.

Последние события в мире серьёзно подорвали шансы увидеть сильнейших игроков планеты в Китае. Дело, разумеется, не в каких-то предубеждениях, которые касаются вируса, пандемии и той стране, которая «заразила весь мир». Очевидно, что виноваты деньги. Этот сезон, который во многих видах спорта был разделён на до и после, принёс приличные финансовые потери. В стороне не осталась и Национальная хоккейная лига. Мы пока не представляем, какой будет процент эскроу, но в том, что потолок зарплат не повысится, сомневаться практически не приходится. До Олимпийских игр остаётся мало времени, а значит запросы лиги по покрытию расходов станут ещё больше — если ИИХФ и китайская сторона не хотели соглашаться на $ 50 млн, почему они согласятся на 100?

А что же с интересом к китайскому хоккейному рынку в целом? Всем понятно, что Китай — не Южная Корея: корейцы были лишены удовольствия наблюдать вынесенные предсезонные игры, у них абсолютно никакого развития североамериканского хоккея в СМИ, медиа и околохоккейном пространстве. Другое дело — Китай. Это не самый сильный хоккейный регион в Азии (таковым уже давно является Япония), и у Китая нет Яо Мина от хоккея, однако изначально, за долгие годы до Игр, перспектива экспансии рынка НХЛ в Азию выглядела очень многообещающей. В КХЛ под Олимпиаду и с целью улучшения политических отношений с Китаем заявился «Куньлунь». Не самая интересная и нужная команда, однако и от неё есть практический смысл: она отлично встроилась третьей при составлении календаря дальневосточных выездов. У хоккейного Китая много проблем: до сих пор количество катков не идёт ни в какое сравнение с европейскими, да и в Азии они далеко не лидеры — немного уступают корейцам и практически вдвое японцам. Также всё не очень хорошо с собственно китайцами, стоящими на коньках, — ладно хоккейный Мин, там и с игроками попроще сложно: в составе «Куньлуня» сейчас нет ни одного китайского игрока, а на все команды системы их наберется не более 20, но они все очень плохого уровня. Ждём на Олимпиаде счетов в районе 0:17?

Серьёзным камнем преткновения для поездки игроков НХЛ является географическое положение Китая. Оно схоже с корейским, а раз не поехали туда, то почему бы не ехать снова? То, что является прайм-таймом в Пекине, уже не сильно удобно в той же Москве, что говорить про Восточное побережье США, где матчи национальных сборных будут проходить в 6-7 утра.

Также нельзя забывать и про обычных болельщиков. В Канаде и перед Олимпиадой в Пхёнчхане опрашивали фанатов — порядка 53% оказалось против. Про США и заикаться не стоит — почти три четверти респондентов не хотели бы делать трёхнедельную паузу в чемпионате. Февраль — время, когда в Северной Америке практически нет спорта: в спячке соккер, американский футбол, баскетбол и бейсбол — самое время делать рейтинги на Национальной хоккейной лиге. Именно поэтому боссы НХЛ так не хотят терять деньги. К денежному вопросу я ещё вернусь, а что же говорят сами хоккеисты про Олимпиаду?

В основном звёзды придерживаются аккуратной и политкорректной риторики: вроде бы хотят ехать, но если их этого удовольствия лишат, спокойно это переживут. Игроки типа Доминика Фурха отмечали перед Пхёнчханом, как рады участвовать в Играх: «Конечно, участвовать в Олимпиаде для меня не просто спортивная цель, это мечта. Да, кто-то может сказать, что уровень турнира будет не таким высоким, поскольку не приедут игроки из НХЛ, но меня это особенно не волнует. Так будет даже интереснее! Олимпиада всегда остаётся Олимпиадой. Для каждого, кто в ней участвует, это всё равно что-то особенное. Так что я испытываю огромное воодушевление при мысли об этом событии».

Сидни Кросби в этом году очень аккуратно произнёс следующее: «Я бы хотел Олимпиады с сильнейшими. Это здорово для всех — и для игроков, и для хоккея в целом. Это потрясающая возможность показать наш вид спорта всему миру.

У меня было две невероятные Олимпиады, и я думаю, что игроки НХЛ поедут, но посмотрим, что будет». Казалось бы, почему такой титулованный и просто очень сильный хоккеист говорит так несмело? Особняком в отношении к Играм стоит Александр Овечкин . Его безусловно есть за что уважать и не любить, однако то, как он отстаивал свою позицию, пытаясь привлечь своим примером остальных, достойно уважения. Далее разговоров, конечно, не зашло, однако он даже заручился негласным согласием Тедда Леонсиса, что уже выглядит достойным шагом в нынешних условиях.

По состоянию на июль 2020 года Национальная хоккейная лига всё-таки поедет в Китай. Страна готова оплатить все расходы и накинуть сверху, а боссы НХЛ постепенно готовы к положительному рассмотрению вопроса. В новом коллективном соглашении предполагается участие игроков НХЛ на следующих двух Олимпийских играх, в том числе и в Китае. Это очень хорошая новость, поскольку если всё сложится, мы рискуем увидеть самый интересный хоккейный турнир со времён Кубка мира-2016. Да, здесь не будет команды U23 из будущих звёзд Северной Америки, но здесь будут монструозные канадцы с Бержероном и Маршаном в четвёртом звене, шведы с Форсбергом, Ландескогом и Бэкстрёмом, чехи с Крейчи и Пастрняком и кучей прогрессивной молодёжи. Что говорить про финнов, которые являются ночным кошмаром сборной России на всех возрастных уровнях примерно так с десяток лет. Американцы готовы привезти одну из самых сильных центральных линий (Мэттьюс — Айкел — Ларкин — Трочек), а ещё будут злые немцы и швейцарцы. Первые соберут качественную первую пару защитников и феноменальную топ-6 с Драйзайтлем, Кахуном, подрастающим Штуцле, Райкелом, Петеркой и Бокком, а вторые в целом уже давно не являются командой из низшего эшелона.

Сборной России будет чрезвычайно сложно отстоять титул действующих олимпийских чемпионов, уж слишком слабая у нас центральная ось и некоторые другие проблемы. Однако смотреть и болеть за наших ребят намного интереснее именно вот так, против лучших игроков планеты, нежели проклинать всё на свете, смотря на табло и застывшие там цифры 00:55 в, казалось бы, уже проигранном финале Олимпиады-2018.