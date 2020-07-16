Ковальчук: «2020 год мы запомним на всю жизнь»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился мнением о нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Было тяжело. Когда новые случаи COVID-19 возникали в Китае, все воспринимали эти новости расслабленно. Никто не думал, что вирус разлетится по всему миру. Зато теперь, думаю, мы уже точно не забудем 2020 год на всю оставшуюся жизнь. Он научил нас тому, что хоккей — не самое главное. Самое главное — это здоровье людей. Наши родные, близкие друзья — мы все должны пройти через это испытание, это сумасшедшее время вместе. Никто не мог предсказать чего-то подобного. Но теперь, когда хоккей возвращается, мы все очень рады. И за себя, и за болельщиков, у которых будет что посмотреть по телевизору и получить от жизни чуточку больше радости. Ведь хоккей скоро можно будет смотреть с утра до позднего вечера», — приводит слова Ковальчука пресс-служба НХЛ.
Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба.