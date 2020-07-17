«Еще нарожают»: воспитанник рассказал о «рабстве» в «Динамо»

Воспитанник хоккейного клуба "Динамо" Москва Илья Донченко, который отыграл последний сезон в чемпионате Латвии, рассказал о жутких нагрузках на тренировках и своем отношении к этому.

В интервью изданию Sport24, голкипер признался, что не понимает, зачем хоккеистам на его позиции нужны тренировки, которые проводят полевые игроки.

"Честно говоря, я вообще больше в поле любил играть, а в ворота встал потому, что начал расти резко и на этом фоне были проблемы с сердцем, хотя нагрузки в воротах тоже совсем не детские. И кроссы традиционные тоже никто не отменял. Я правда, не очень понимаю, для чего вратари их бегают. Это, наверное, чтобы полевым не было обидно… Сейчас на волне смерти Паши Крутия, я думаю, мы придем к тому, чтобы отказаться от чрезмерных нагрузок", — высказал мнение Донченко.

Спортсмен также отметил, что не всегда тренеры понимают состояние игрока и пытаются добиться результат любой ценой, несмотря на угрозы здоровью.

"Мы же люди все, не надо делать из нас рабов, которые бегают и забивают шайбы. В моей жизни был тренер, который сказал: "Мне пофигу сколько вас, матери еще нарожают — придут другие". У тренеров своя мотивация, им нужно показывать результат, выставлять своих ребят на драфт, давать школе приток, имя. У них есть приказ дать результат, они его дают", — рассказал он.

Илья Донченко является воспитанником московского "Динамо". Он играл в ВХЛ и числился в составе "Северстали", но так и не сыграл ни одного матча в Континентальной хоккейной лиге. Последний год профессиональной карьеры он провел в латвийском "Динабурге".