Российский хоккеист из НХЛ внезапно умер на улице 

Спортсмену стало плохо на улице, и он умер, не приходя в сознание, еще до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Лада» Тольятти (@hc_lada) 17 Июл 2020 в 12:32 PDT О смерти Тезикова сообщил у себя в Instagram тольяттинский хоккейный клуб «Лада».

Выражаем искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Алексея, — говорится в сообщении «Лады».

Алексей Тезиков дебютировал за «Ладу» в 17 лет в 1995 году. Он стал чемпионом России в составе тольяттинского клуба, а уже через два году переехал в Северную Америку. Успешно выступив на молодежном чемпионате мира, Алексей Тезиков дебютировал в НХЛ в составе «Вашингтона». Всего в НХЛ хоккеист сыграл в 30 матчах за «Вашингтон» и «Ванкувер». После этого вернулся в Россию. Профессиональную карьеру завершил в 2015 году, позже работал тренером в ДЮСШ «Лада».