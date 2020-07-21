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В «Авангарде» 20 человек сдали положительный тест на коронавирус 

Советский спорт и ещё 3 21 июля 2020
20 человек в «Авангарде» заразились коронавирусом
Фото: ТАСС
Команда готовится к новому сезону КХЛ.
В омском «Авангарде» выявлено 20 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.
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Хоккей , Роспотребнадзор , ХК Авангард
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