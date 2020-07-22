Панарин удивился номинации на приз «Харт Трофи»

Все новости на карте

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин удивился номинации на приз самому ценному игроку сезона "Харт Трофи". Об этом сообщает пресс-служба заокеанского чемпионата.

По его словам, одной из основных составляющих успеха стала быстрая адаптация в новой команде.

"Все равно я где-то чувствовал давление, это понятное дело. Но я уже не впервые меняю команду, есть опыт. Партнеры помогли очень здорово — сразу начал передачи отдавать и голы забивать", — сказал Панарин.