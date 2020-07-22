Прославленному хоккеисту Зубову исполнилось 50 лет

В мире не так много великих защитников, на игре которых выросло целое поколение. Воспитанника московского ЦСКА Сергея Зубова можно смело отнести к таковым. Зубов не просто классный и обученный хоккеист. Защитник обладал поистине невероятным талантом, который и помог ему раскрыться не только в СССР и России, но и в НХЛ, где спортсмен провёл лучшие годы своей карьеры.

В Северной Америке хоккеист, сходу начавший проявлять свои сильные стороны, поиграл за «Рейнджерс», где был задрафтован, а также за «Питтсбург» и, конечно же, «Даллас». За это время Сергей успел завоевать два Кубка Стэнли и установить несколько серьёзных достижений, на одном из которых мы остановимся более подробно.

Всего за карьеру в НХЛ в регулярных чемпионатах НХЛ Зубов провёл 1068 матчей, набрав в них 771 очко (152 шайбы + 619 передач). Это уже более чем солидно, так как далеко не каждый хоккеист способен выдержать такую нагрузку и проявить спортивное долголетие. И это несмотря на то, что Зубов периодически нарушал режим. Например, Зубов курил, в чём позднее признавался сам. Рассказывали про это и бывшие партнёры хоккеиста по команде.

«Мы могли бы сказать ему посидеть с нами в раздевалке, но он всегда бежал принимать душ. Мы знали, что он курит там, но он всё отрицал. Чушь собачья! Ты что, думаешь мы не видим, как из душевой идёт дым? Но он только что сыграл 35 минут и закрыл Джо Сакика. Поэтому мы просто позволяли ему делать всё, что он хотел. Зубов никогда не думал об отношении СМИ. Вряд ли он считал журналистов плохими, ему просто было всё равно. На самом деле у него были другие дела, о которых он беспокоился. Например, как бы быстрее добраться до сигареты после матча», — заявил экс-хоккеист Крейг Людвиг.

Но подобные вещи Зубову прощали, потому что на льду он выкладывался по полной программе. Никаких вопросов со стороны тренерского штаба команды к нему не было.

Главный конёк Зубова – его результативность, мощнейший бросок, умение подключиться в атаку, совершить результативное действие. Не просто так Сергей лидирует среди всех российских защитников по количеству передач, а также занимает второе место вслед за Сергеем Гончаром по заброшенным шайбам и набранным очкам. Вообще же больше результативных передач, чем Зубов, из россиян за всю историю НХЛ сделал только звёздный форвард «Детройта» Сергей Фёдоров . Это что касается регулярных чемпионатов.

В плей-офф показатели Зубова ещё более солидные. В том плане, что именно Сергей лидирует среди всех российских защитников по количеству матчей, очков, голов и передач. Если же брать всех россиян, то больше передач и очков только в активе всё того же Фёдорова.

Ещё одного великого достижения Зубов добился совсем недавно, в 2019 году. Сергея Александровича включили в Зал хоккейной славы в Торонто. Таким образом, Зубов встал в один ряд с легендарным Вячеславом Фетисовым . Для русских игроков это действительно уникальная история, ведь среди отечественных защитников кроме Фетисова и Зубова в Зале славы никого нет. Зубов стал лишь вторым россиянином, удостоившимся подобной почести.

«У меня только положительные эмоции. Прикольно быть частичкой столь грандиозного события! Да, оно происходит каждый год, но для каждого нового члена Зала славы НХЛ это особенный момент. Я уже посмотрел специальную планку, которая будет официально представлена в самой концовке церемонии. Она не зависит от позиций на льду. Можете назвать это эдаким макетом, как мы будем располагаться в Зале славы. Якушев в центре, я с одного краю, Селянне — с другого», — рассказывал Зубов в интервью «Чемпионату».