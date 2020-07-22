Эпидемия рушит планы клубов КХЛ

Первая же неделя официальной предсезонной подготовки в Континентальной хоккейной лиге принесла несколько тревожных новостей о случаях массового инфицирования в клубах КХЛ. NEWS.ru рассказывает об этих случаях и опасается, что старт очередного, 13-го сезона лиги может оказаться под большим вопросом, если наметившаяся тенденция распространения вируса затронет и другие клубы.

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Шумаков в роли Фарфана , два десятка инфицированных «ястребов»

Когда в начале минувшей недели клубы КХЛ стали выходить из небывало длинного отпуска (он ведёт отсчёт с середины марта, когда из-за пандемии был досрочно свёрнут сезон-2019/20. — NEWS.ru), ситуация с инфицированными игроками во многом повторяла первые рабочие дни после коронапаузы в российском футболе. Находясь на самоизоляции, представители обоих самых популярных игровых видов спорта, конечно, старались соблюдать все медицинские предписания и меры индивидуальной защиты, но кому-то заражения избежать всё равно не удалось.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) роль «первой короналасточки» исполнил перуанский форвард столичного «Локомотива» Джефферсон Фарфан, в Континентальной хоккейной лиге — нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков. Во всяком случае, о наличии вируса в организме игрока «ястребов» было объявлено официально, в отличие от других единичных случаев, когда руководители клубов старались не обнародовать фамилии хоккеистов с подозрением на COVID-19.

К счастью, и у Фарфана, и у Шумакова болезнь протекала без симптомов, в лёгкой форме, и на физической форме обоих никоим образом не сказалась. Они, разумеется, проходили курс лечения в полной изоляции от партнёров по команде, а перуанский футболист, напомним, после возвращения на поле успел отметиться важнейшим забитым мячом в концовке поединка с «Уфой», благодаря чему «Локомотив» сделал очередной шаг к участию в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Шумаков наверняка в скором времени тоже будет готов вернуться в строй и стать одним из лидеров обновлённого «Авангарда», ставящего перед собой цель завоевать Кубок Гагарина, в шаге от достижения которого омичи остановились в позапрошлом сезоне. Однако когда стало известно, что вслед за Шумаковым положительные тесты на коронавирус сдали два десятка (!) игроков и работников базирующегося в подмосковной Балашихе клуба, сразу возникли сомнения в том, что «ястребы» в предстоящем сезоне смогут осуществить свои мечты о главном трофее КХЛ.

«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

После столь серьёзной и масштабной вспышки эпидемии подготовительному процессу омской команды к новому сезону, вне всяких сомнений, будет нанесён тяжёлый удар. Сейчас игроки — даже те, кто сдал отрицательный тест — не могут полноценно тренироваться. Кроме того, руководство клуба уже приняло решение отказаться от участия в традиционном предсезонном турнире в Сочи, который пройдёт с 4 по 9 августа.

Когда не спасает даже противогаз

Впрочем, отнюдь не «ястребы» стали первой жертвой массового заражения коронавирусом среди клубов КХЛ нынешним летом. Ещё в конце прошлой недели на официальном сайте московского «Спартака» была опубликована информация об 11 инфицированных хоккеистах и двух представителях персонала команды. «Красно-белым» пришлось прервать тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске и отправиться на карантин.

Один из новобранцев «Спартака» — защитник Андрей Зубарев — переболел вирусной пневмонией, о чём рассказал в соцсетях.

«Все мы слышали о каком-то там вирусе, всё издалека, пока это не касается тебя и твоих близких... Вроде себя оберегали, спиртом обрабатывали, антисептиком, перчатками, масками, респираторами, противогазами пользовались (да, да, и такое было). Боишься, переживаешь, как бы самому не заболеть, как бы заразу домой не принести, закрыты были в четырёх стенах... Подготовка к сезону на этом фоне конечно же срывалась, ну а что делать, здоровье важнее... Штука эта неприятная...Всем здоровья», — написал Зубарев в своём Instagram.

Следом за «Спартаком» и «Авангардом» под удар эпидемии попали хоккеисты ЦСКА . Очередное тестирование выявило сразу семь положительных тестов у игроков «армейской» команды. Таким образом, за одну неделю после официального начала подготовительного периода накануне нового сезона сразу в трёх клубах, базирующихся в столичном регионе, случились вспышки эпидемии. А ещё в нескольких командах КХЛ, Высшей (ВХЛ) и Молодёжной (МХЛ) лиг были зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом.

Отвечать на вопрос «что же будет дальше?» при таких исходных данных почему-то не хочется, потому что дальше вполне может быть только хуже.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что КХЛ, в отличие от футбольной РПЛ, — не закрытая лига в пределах России, в ней выступают клубы из Китая, Казахстана, Финляндии, Латвии и Белоруссии. Но если с последней из перечисленных стран у нас нет никаких логистических проблем, то как быть с пересечением границ других упомянутых государств — большой вопрос.

В том же Казахстане, например, ввиду резкого ухудшения эпидемиологической обстановки правительство приняло решение максимально ужесточить меры изоляции до 2 августа. Разумеется, это не могло не сказаться негативно на тренировочном процессе «Барыса» из Нур-Султана. Кроме того, был отменён традиционный предсезонный Кубок президента Казахстана.

А китайский «Куньлунь Ред Стар», похоже, намерен бороться с проблемой постоянного пересечения границ по ходу сезона радикальным способом — а именно временным переездом в окрестности российской столицы. NEWS.ru не так давно предполагал, что пекинский клуб выберет в качестве пристанища на ближайший сезон один из столичных ледовых дворцов. Однако, по уточнённой информации, «Куньлунь» собирается проводить домашние матчи в сезоне-2020/21 на «Арене Мытищи». Если, конечно, сезон начнётся.